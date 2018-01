Robinho assina com novo patrocinador Robinho está cada vez mais na mídia, cada vez mais exposto. Hoje, assinou contrato de dois anos com a Vivo, operadora de celular. A empresa, que estava disposta a pagar cerca de R$ 750 mil por ano de vínculo, aumentou o valor para fechar negócio. Está lhe dando aproximadamente R$ 1 milhão. A Rayovac e a Nike também o patrocinam. "A escolha pelo Robinho deve-se a seu destaque como jogador jovem, talentoso e habilidoso", explicou Luís Avelar, vice-presidente executivo de Marketing e Inovação da Vivo. Robinho será concorrente de Ronaldo, garoto-propaganda da Tim, que também trabalha com celulares.