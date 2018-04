Robinho: ataques de estrelismo Robinho está pronto para enfrentar o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. O atacante voltou da Seleção Brasileira feliz, apesar de não ter saído do banco no amistoso contra a Alemanha, em Berlim. Recebeu até uma proposta para prorrogar o seu contrato com o Santos por mais três anos - de 2007 para 2010. Uma pena que o jogador não está sabendo administrar o sucesso. Nesta sexta-feira, na volta a Santos, teve um acesso de estrelismo. Só deu alguma atenção para quem tinha uma câmera de vídeo ou um microfone. Nos últimos tempos já está se tornando rotina: a mídia impressa sofre com o seu pouco caso. Nesta sexta, no CT Rei Pelé, a história de repetiu. Algum desavisado que chegasse de longe poderia pensar que o nome do CT era Rei Robinho. Para quem contava apenas com um bloco de anotações e uma caneta, o jeito foi pegar uma ´carona´ nas perguntas dos repórteres de tevê. Robinho adora um holofote. "Verdade. O Santos já procurou meu pai e meu empresário querendo antecipar a renovação. Fico feliz. Vamos conversar". Fisicamente, o atacante parecia bem. Para quem enfrentou uma viagem de Berlim a São Paulo, desembarcando às 5h, em Cumbica, pelo menos mostrou disposição no treinamento de ontem à tarde. Mais tarde, o técnico Vanderlei Luxemburgo informou que o atacante dormiu a manhã inteira e está confirmado para enfrentar o Palmeiras, domingo à tarde, no Pacaembu. "Ele é um menino, se recupera fácil. Além disso, a nossa concentração começa hoje (ontem) às 23h. Dá tempo de sobra para se recuperar". Além de Robinho, Elano e Deivid devem reforçar o Santos no clássico.