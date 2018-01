Robinho: atração do Real contra Celta A estréia de Robinho no Santiago Bernabéu, após seus primeiros minutos com a camisa do Real em Cádiz, é a atração do confronto deste sábado entre a equipe e o Celta, recém-promovido à divisão de elite do Campeonato Espanhol. O Real Madrid vai a campo sem Zidane, mas com Ronaldo, Robinho e o zagueiro Sérgio Ramos, ex-Sevilla. Com o francês lesionado e afastado por três semanas, os lances surpreendentes ficarão por conta de Robinho. A vitória por 2 a 1 da equipe na estréia em Cádiz deve trazer confiança ao Real contra outro recém-promovido como o Celta, em uma partida para a qual Luxemburgo não pôde treinar como gostaria, já que muitos atletas do elenco estiveram em disputas de seleções. O técnico do Real realizou apenas um treino antes do confronto deste sábado. Isto pode levá-lo a optar pela possibilidade de conceder descanso a vários jogadores, visando à primeira partida da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Lyon. O Celta quer surpreender em Madri, embora tenha sofrido o desfalque de última hora do brasileiro Everton Giovanella, devido ao falecimento de seu pai. Iriney e Fernando Baiano são presenças garantidas.