Robinho atrasa e perde o treino Quando Robinho chegou para o treino deste sábado no Santos, os jogadores já tinham feito o aquecimento e iniciavam os trabalhos com bola para dar um mínimo de entrosamento para Reginaldo Araújo, que deve estrear na partida contra o Juventus, neste domingo, no Pacaembu. O treino estava sendo realizado no campo dois e Leão determinou que Robinho ficasse apenas fazendo exercícios físicos no três. Depois, procurou evitar o assunto nas entrevistas. ?O treino estava marcado para as 8h30 e ele deve ter se confundido, pensando que seria às 9, e chegou só às 9h08. Mas já falei com ele e está tudo resolvido. Agora, vamos falar sobre coisas boas...?, desconversou Leão. Robinho confirmou que pediu para falar com o técnico para se justificar. ?Dormi demais e perdi a hora, mas o professor compreendeu e aceitou a minha explicação?, explicou. Foi o segundo acontecimento negativo com Robinho na semana. Na vitória por 3 a 2 diante do Paulista, na Vila Belmiro, além de render abaixo de sua capacidade, em razão da boa marcação da zaga adversária, ele foi ameaçado pelo juiz Anselmo da Costa de expulsão, sob a alegação que estaria zombando dos adversários com dribles desmoralizantes. ?O que ele me falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Quanto à minha atuação, o que me atrapalhou foi que coloquei mal uma atadura no pé esquerdo e aquilo me incomodou durante todo o primeiro tempo. No segundo, meu futebol cresceu?, contou Robinho. Leão não permitiu que Robinho treinasse normalmente para ser coerente com a postura adotada na última quarta-feira, quando mandou o zagueiro André Luís de volta para casa, também por atraso. Robinho tem um perfil de profissional correto, pouco comum a um jogador que acaba de fazer 19 anos. Chega sempre no horário, não demonstra desinteresse por nenhum tipo de treino e procura seguir todas as orientações táticas. Inclusive quando sente que pode ser prejudicado, como nos dois últimos jogos, quando, atendendo determinação do técnico, trocou o lado esquerdo, o seu preferido, pelo direito. ?Uso a perna direita, mas me dou melhor do lado esquerdo. Quando é preciso, posso jogar pela direita. Me sinto melhor na esquerda, porque foi assim que comecei a jogar no futebol de salão?, explicou Robinho.