Robinho: Benfica antes do Real Madrid O vice-presidente do Benfica, José Veiga, informou aos donos do jornal santista A Tribuna, durante visita à sede do clube, que já existe uma opção de compra dos direitos federativos de Robinho, numa transação que envolve também o Real Madrid. O time espanhol vai comprar o atacante, que será inicialmente emprestado aos portugueses. Dessa forma, Robinho deve se apresentar em janeiro ao clube português. O dirigente informou também que a negociação foi feita diretamente com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que sempre negou os entendimentos e garantiu recentemente que antes de julho o atleta não sairia da Vila Belmiro. O prazo da opção de compra termina dia 30, mas Teixeira teria pedido mais uma semana para decidir por causa do drama familiar vivido pelo jogador.