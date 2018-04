Robinho briga com técnico e é expulso de treinamento do Milan

MILÃO - Vivendo uma fase apagada com a camisa do Milan, Robinho foi protagonista de um episódio negativo para ele nesta quarta-feira. O jogador brasileiro acabou sendo expulso de um treino da equipe no CT de Milanello após discutir de forma mais áspera com o técnico Massimiliano Allegri, que convidou o atacante a se retirar da atividade. O clube preferiu não comentar o ocorrido ao relatar o trabalho físico e tático realizado nesta quarta pelos jogadores, mas Robinho se pronunciou via Twitter para minimizar a importância da briga com o treinador.

"Às vezes acontece de ter um problema no treinamento. Somos homens, mas agora está tudo OK. Força, Milan", escreveu Robinho, em italiano, lembrando de um tradicional grito da torcida do time de Milão para abafar a repercussão ruim que o episódio teve. Depois da discussão, o treinamento seguiu normalmente. Antes disso, porém, os jogadores precisaram intervir para evitar um conflito ainda maior entre o brasileiro e Allegri, assim como a briga assustou uma centena de torcedores que foram convidados pelo clube para acompanhar a atividade no CT do clube.

O teor da discussão também não ficou claro, mas a imprensa italiana confirmou que o jogador foi excluído do treinamento depois de dar uma resposta rude ao comandante durante o bate-boca. E a discussão aconteceu em meio a uma semana decisiva para o Milan, que no próximo domingo enfrentará o Siena, fora de casa, na rodada final do Campeonato Italiano, precisando vencer para se classificar para a Liga dos Campeões sem depender do resultado da partida entre Pescara e Fiorentina. O time de Milão está na terceira posição da tabela, com 69 pontos, dois atrás da equipe de Florença, que segue na briga por um lugar na competição continental.