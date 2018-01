Robinho brilha mais uma vez e Real Madrid vence o Osasuna Se o técnico Fabio Capello ainda tinha dúvidas sobre Robinho, o atacante brasileiro provou mais uma vez que não pode ser reserva do Real Madrid. O ex-jogador do Santos foi o grande responsável pela vitória do seu time neste domingo, em casa, contra o Osasuna, por 2 a 0, pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time merengue segue na terceira colocação com 54 pontos, dois a menos que o líder Barcelona e apenas um ponto atrás do vice-líder Sevilla. O Osasuna segue em 12.º com 38 pontos. Aproveitando o fato do Osasuna jogar sem oito titulares, o Real Madrid conseguiu impor seu ritmo de jogo logo no início da partida. Com Robinho em campo desde o começo do jogo, a equipe merengue ganhou mais criatividade e sempre ofereceu perigo aos visitantes. O gol dos anfitriões saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Diarra lançou na área para Émerson, que tocou de cabeça para Raúl que bateu de esquerda, abrindo o placar. O Real poderia ampliar ainda no primeiro tempo. Robinho continuou dando trabalho à zaga adversária e os atacantes merengues desperdiçam várias oportunidades. Mero espectador na partida, os jogadores do Osasuna se aliviaram quando ouviram o árbitro encerrar a primeira etapa. No segundo tempo o Real continuou melhor e pressionando os visitantes, que mal conseguiam passar do meio-de-campo. O time merengue perdeu um caminhão de gols e só conseguiu ampliar aos 34 minutos. Robinho fez ótima jogada e lançou Higuaín. O goleiro Ricardo tentou cortar o cruzamento e a bola sobrou nos pés do brasileiro, que não desperdiçou a oportunidade e fez 2 x 0 para o Real. Com a vitória garantida, o Real Madrid apenas esperou o árbitro encerrar a partida para comemorar o ótimo resultado que lhe colocou novamente na disputa pelo título espanhol desta temporada. No outro jogo deste domingo o Atletico Madrid venceu fora de casa o Villarreal por 1 a 0, gol do zagueiro brasileiro Fabiano Eller. Com o resultado, os visitantes somam 47 pontos e estão em sexto lugar. Os anfitriões permanecem com 38 e estão em 13.º. Atualizado às 19h46