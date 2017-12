Robinho chega; torcida faz a festa O avião trazendo Robinho aterrissou às 6 horas (1 hora, de Brasília) desta sexta-feira na capital da Espanha, Madri. O jogador apareceu na porta do terminal às 6h50 e foi recebido com muita festa por cerca de 150 torcedores, que o aguardavam, além da imprensa. No aeroporto estavam o chefe de segurança do Real, Julio Cendal, e o diretor de coordenação, Javier García Coll. Às 13h30 (8h30, de Brasília) Robinho assina contrato e depois entra no gramado do Santiago Bernabéu, ao lado do presidente do Real, Florentino Pérez, que dará a camisa 10 do clube ao craque. Estima-se que 30 mil torcedores recepcionem o mais novo galáctico no estádio.