Robinho comemora boa fase O sorriso e as brincadeiras descontraídas de Robinho tomaram conta do campo 1 no Centro de Treinamento Alfredo Gottardi, em Curitiba, onde o Santos treinou pela manhã, preparando-se para o jogo contra o Coritiba, neste sábado à tarde. O jogador está em estado de graça depois da apresentação de gala contra o Bahia, quando duas assistências resultaram em gols e, pela primeira vez em sua carreira profissional, marcou dois gols na mesma partida. Nesta sexta-feira, o técnico Émerson Leão, que chegou a pedir paciência dos críticos para com o jogador, lembrou que a boa fase já voltou há algum tempo. "Ele já está na real capacidade", afirmou. Segundo o técnico, o jogador passou por um "momento de transição" na metade da temporada. "Isso é muito normal e, na longa carreira que ele terá, isso vai ocorrer várias vezes", opinou. "Por isso, aquele que estiver conduzindo a técnica do Robinho tem que ter paciência porque capacidade ele tem." Alheio aos elogios, o jogador acentua que ainda não está contente com suas atuações. "Contra o Coritiba, quero atuar igual ou até melhor do que contra o Bahia", disse. Mas ele sabe que, quanto mais seu futebol aparece, mais os adversários aplicarão marcação cerrada. "Se houver marcação, vou procurar me movimentar", simplificou. Sua esperança é chegar à liderança do campeonato. "Ainda não estamos onde queremos, mas estamos buscando isso", declarou. "Para chegar lá, o único segredo é vencer e torcer para o Cruzeiro ter mais tropeços." Segundo ele, a equipe não desistiu do título quando estava 12 pontos atrás e muito menos o fará agora. "A diferença está diminuindo e eu espero que diminua ainda mais", afirmou. "Enquanto houver esperança, a gente vai lutar."