Robinho comemora 'raio que caiu duas vezes no mesmo lugar'

Robinho parece ter uma estrela especial em partidas contra o São Paulo. O meia, que começou a conquistar a torcida do Palmeiras no gol de placa contra o Tricolor no Campeonato Paulista, repetiu a dose neste domingo. Novamente aproveitando uma saída errada de Rogério Ceni, o palmeirense encobriu o goleiro e garantiu o empate do Alviverde no Morumbi.

"Feliz pelo gol, o raio caiu duas vezes, sei lá", comemorou Robinho. "Acabei tendo sorte de a bola sobrar no meu pé. Ficou fácil, tinha muito espaço. Até achei que o Rodrigo Caio ia pôr a mão na bola", explicou o "sortudo" meia. Foi o centésimos gol do Palmeiras no ano e que de quebra, manteve o time na zona de classificação para a Libertadores da América, impedindo o São Paulo de tomar o quarto lugar do Brasileirão.

"O Oscar, nosso preparador de goleiros, sempre lembra que só fiz aquele primeiro gol porque arrisquei. Dei sorte de a bola vir no meu pé", disse Robinho na saída de campo. "Tem gente que acha que eu não tenho talento, que só corro para caramba em campo, mas não tenho problema, não me importo", afirmou.

O palmeirense entretanto reconheceu que o time não jogou bem e que o 1 a 1 acabou sendo de bom tamanho pelo futebol apresentado no Morumbi."Infelizmente, jogamos muito mal. O São Paulo mandou no jogo inteiro", disse. "A gente voltou mal, eu acho que fizemos um dos piores jogos no Brasileiro",completou. Agora a missão do Palmeiras é mudar a chave e se focar para a partida do meio de semana contra o Internacional, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.