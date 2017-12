Robinho comemora volta e quer gol Robinho voltou a jogar bem, mas lamentou não ter marcado um gol no jogo desta quarta-feira na vitória por 2 a 0 contra o Paysandu, na Vila Belmiro. "Fui bem, consegui fazer as jogadas normalmente, mas faltou o gol", disse ele, satisfeito com o resultado. Ele espera manter a regularidade e voltar a marcar já no sábado, no jogo contra o Flamengo, na Vila Belmiro. O atacante havia ficado no banco no jogo contra o Figueirense e acha que aproveitou a lição. "Ninguém gosta de ficar na reserva, mas temos que tirar o proveito de tudo, da fase boa ou ruim". Fábio Costa considerou o jogo como de resultado. "Não foi um jogo de espetáculo, mas campeonato de ponto corrido é assim mesmo, vale a vitória". Para o capitão Renato, a rodada foi boa para o Santos, que conquistou três pontos. O Cruzeiro só empatou e os santistas estão apenas um ponto atrás do líder. "Temos que ter muita atenção agora para ver se dá para chegar à liderança". Para isso, é preciso vencer o Flamengo no sábado e torcer por um tropeço da equipe mineira, mas lembra: "nós não podemos tropeçar". Diego cruzou para Alex marcar o primeiro gol, sofreu o pênalti, cobrou e fez o segundo. "Fiz a minha parte e ajudei o Santos a conseguir a vitória", disse o jogador, que esteve para ser transferido para o inglês Tottenham nesta semana. No escanteio, disse que a orientação do técnico Leão é para colocar a bola no primeiro pau. Já o zagueiro Alex comemorou o gol. "Ninguém me acompanhou na hora do escanteio cobrado por Diego, saí na frente sozinho e consegui cabecear", disse ele. Léo, mais uma vez sorteado para o exame antidoping, reclamou: "você está brincando?", comentou com o jornalista que passou a informação. "Todo jogo é isso aí, só vão atrás de mim".