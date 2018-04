Robinho confessa que estava impedido Ainda não foi desta vez que o Santos conseguiu abrir vantagem sobre o Atlético-PR, mas a goleada deste domingo sobre o Vitória por 4 a 1 deve embalar ainda mais o time. "O time mostrou que está maduro para conseguir o objetivo que é a conquista do título", disse o volante Preto Casagrande. Já o lateral-esquerdo Léo entende que os santistas não devem ficar pensando no time paranaense. "Temos que continuar fazendo nossa parte que seremos campeões. Só depende de nós". Robinho era um dos jogadores mais satisfeitos ao deixar o campo. Marcou dois gols, um deles impedido. "Anularam tantos gols nossos que agora foi a nosso favor", disse o atacante. O meia Ricardinho comentou que o Vitória fez um bom trabalho de marcação no primeiro tempo e que conseguiu marcar seu gol em contra-ataque. "Eles ocuparam bem o espaço no primeiro tempo, fizeram uma forte marcação, mas sabíamos que não agüentariam manter esse trabalho durante todo o segundo tempo". Léo reclamou que o Vitória foi à Vila Belmiro completamente fechado e parou muitas jogadas com faltas. "Eles fizeram o gol, mas não tinham condições de segurar a pressão de um time que ataca o tempo todo como o Santos", disse o lateral. Ricardinho completou: "trabalhamos bem para reverter o resultado e o adversário não conseguiu repetir a marcação no segundo tempo". E foi aí que os santistas viram a oportunidade de vencer, continuando a pressionar o adversário à espera dos erros que levaram à goleada e a manutenção da liderança. Luxemburgo acha que está havendo uma preocupação muito grande com o Atlético-PR. "Acho que essa preocupação foi passada e vou conversar com o grupo, pois temos de fazer a nossa parte: se ganharmos todos os jogos, seremos campeões". Na análise que fez da partida, Luxemburgo revelou que a maior preocupação que tinha no segundo tempo era com os contra-ataques do adversário. "Tomamos um gol no contra-ataque porque havia uma distância muito grande entre a defesa e o meio-de-campo, mas ninguém consegue fazer uma marcação eficiente durante 90 minutos". O treinador comentou que seu time conseguiu desequilibrar a marcação forte, homem-a-homem, em que todo mundo voltava. "É muito difícil manter essa marcação o jogo todo".