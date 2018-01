Robinho confirma proposta do Real Robinho deixou o campo sorridente, assim que acabou o treino da seleção brasileira, no início da noite desta terça-feira, em Hong Kong. Pouco assediado pela imprensa local - ainda está bem longe de ser um astro fora do Brasil -, atendeu pacientemente aos jornalistas brasileiros, apesar da chuva fina. Satisfeito com a confirmação de que será titular no amistoso desta quarta-feira, às 7 horas (de Brasília), contra Hong Kong, comentou estar otimista em se firmar na seleção em 2005, disse que seu grande objetivo é garantir um lugar na Copa do Mundo do próximo ano e, pela primeira vez, admitiu ter recebido proposta oficial para defender o Real Madrid. "O Real Madrid fez, sim, uma proposta oficial, mas não procurei saber detalhes", contou. Em seguida, voltou a usar o velho discurso de que, no momento, só pensa em ganhar o Campeonato Paulista e a Libertadores pelo Santos. Mas depois... A Seleção treinou nesta terça-feira no Hong Kong Stadium, local da partida. O técnico Carlos Alberto Parreira começou o treino tático com a equipe que vai iniciar o amistoso: Júlio César, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Ricardo Oliveira.