Robinho: Convite para embaixador da ONU Robinho, o mais novo galáctico do Real Madrid e astro das pedaladas na seleção brasileira, vai marcar mais gols agora fora de campo. O atacante foi convidado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas (ONU) para ser o embaixador da entidade contra a desnutrição pelo mundo. O convite foi enviado pelo embaixador extraordinário da ONU, Remigio M. Maradona, e prontamente aceito pelo craque. "Ficamos muito honrados com o convite e aceitamos. Agora só precisamos ver a viabilidade de uma data para que Robinho possa ir para Nova York receber o título", afirmou o procurador do jogador, Wagner Ribeiro. Estréia no Bernabéu - Depois de encantar no fim do segundo tempo em Cádiz, quando conduziu o Real, ao lado de Ronaldo, à vitória contra o time da casa, Robinho pode sair jogando na partida de sábado contra o Celta, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o francês Zidane, vetado pelo departamento médico por contusão na coxa direita sofrida no jogo das Eliminatórias para a Copa da Alemanha contra a Irlanda, em Dublin. Luxemburgo ainda não confirmou, mas Robinho é a opção mais forte para ocupar a vaga do francês.