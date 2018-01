Robinho: craque com cara de Pelé Há alguns meses, ninguém conhecia Robson de Souza. Ou simplesmente Robinho, um garoto de 18 anos que encantou o torcedor no Campeonato Brasileiro com jogadas de craque, dribles empolgantes e belos gols. O atacante liderou o Santos na conquista do título nacional e brilhou principalmente na decisão, contra o Corinthians. Sofreu pênalti, fez um gol e deu passe para os outros dois. Saiu do Morumbi como o grande herói santista e, como não poderia deixar de ser, foi eleito a revelação do ano pela Pesquisa Estado com grande vantagem sobre os concorrentes. Leia mais no Estadão