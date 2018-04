Robinho dá show e Real mantém a liderança no Espanhol

Com um show do atacante brasileiro Robinho, o Real Madrid derrotou o Mallorca por 4 a 3 no estádio Santiago Bernabéu para manter a liderança do Campeonato Espanhol, que chega à 12.ª rodada. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Schuster: 'Robinho está fazendo o que esperávamos dele' O ex-atacante do Santos começou a mostrar o seu melhor futebol logo aos 12 minutos do primeiro tempo, quando tocou de calcanhar para o lateral-esquerdo Marcelo, que cruzou para o próprio Robinho completar de cabeça. Entretanto, dois minutos depois Varela aproveitou falha de Marcelo para driblar Casillas e empatar para o Mallorca. No entanto, Robinho queria jogo e conseguiu colocar o Real novamente na frente aos 17 minutos da etapa inicial. Por outro lado, o Mallorca contava com um Varela inspirado para continuar na briga. O meia acertou uma pancada de direita aos 37 minutos do primeiro tempo para empatar em 2 a 2. Aos 14 minutos do segundo tempo, a torcida local temeu pelo pior com o gol de Guiza. Robinho, porém, estava em um de seus melhores dias e tocou para Raúl empatar aos 18 da etapa final. O gol do triunfo do time da casa saiu apenas aos 28 do segundo tempo, com o holandês Van Nistelrooy.