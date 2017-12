Robinho decide se joga ou não domingo Robinho permaneceu em Santos treinando e, se estiver em condições psicológicas de disputar a partida contra o Goiás, viajará domingo cedo para Presidente Prudente. Essa decisão será do jogador, como observou o técnico Vanderlei Luxemburgo hoje. "Ele está liberado e joga se quiser, pois depende de como está se sentindo; nós não estamos forçando". Luxemburgo conversou com Robinho depois do treino de quinta-feira. Ele entende que o problema familiar do jogador, que teve sua mãe, Marina Silva de Souza, seqüestrada no sábado, "pode ser resolvido em dez dias ou em um ano". Por isso, entende que o atacante "vai jogar quando estiver se sentindo bem, mas não pode parar". O drama de Robinho tem reflexos no grupo. Ele é irreverente com os colegas, está sempre brincando com um ou com outro e essa alegria acaba contagiando os demais, mesmo os mais sérios. Hoje pela manhã, ele não participou do treino, nem foi ao almoço dos jogadores, realizado na Vila Belmiro pouco antes do embarque para Presidente Prudente. Os atletas santistas acompanham de perto o drama de Robinho e torcem para o companheiro voltar logo aos jogos. "Todos torcemos para que isso se resolva o mais rápido possível porque é uma coisa que incomoda muito a cabeça dele, que precisa do futebol, e estamos sempre ao lado dele, em tudo o que precisar", comentou Elano, um dos maiores amigos do atacante. O assunto sobre as negociações do jogador com o Benfica e com o Real Madrid está suspenso, em respeito ao drama da família de Robinho.