Robinho defende esquema de Luxemburgo Depois de duas derrotas seguidas, a imprensa espanhola criticou duramente o esquema tático usado pelo técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Mas, nesta quinta-feira, o atacante Robinho tratou de acalmar os jornalistas esportivos da Espanha e os torcedores do clube, garantindo que o time está no caminho certo. ?O sistema é bom. Podem ficar tranqüilos, porque Luxemburgo ganhou muitos títulos com ele?, avisou Robinho, admitindo também que as críticas são normais, depois das duas derrotas seguidas. Afinal, o Real perdeu em casa para o Celta, pelo Campeonato Espanhol, e também caiu diante do Lyon, na França, pela Liga dos Campeões da Europa. ?A temporada está começando, todas as partidas são difíceis e há muitos jogadores novos. Ainda há muita coisa pela frente e confio que as coisas vão melhorar?, afirmou Robinho, confirmado no time que enfrenta o Espanyol, domingo, em Barcelona, pela terceira rodada do campeonato nacional.