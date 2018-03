Robinho demonstra sinais de apatia O Santos perdia por 2 a 0 do Cruzeiro, na Vila lotada, e o que ninguém poderia imaginar no começo do ano, aconteceu: o treinador Leão substituiu o maior ídolo do clube pós-Pelé por Douglas, por critério técnico, e não se ouviu nenhuma vaia. Sinal de que até o santista mais fanático é obrigado a admitir que Robinho está longe de ser aquele jogador atrevido, com um requintado repertório de dribles, que levou a defesa do Corinthians ao desespero com suas pedaladas diante do atônito Rogério e o seu time ao título brasileiro, depois de 18 anos de fila. Leia mais no Jornal da Tarde