Robinho desmente jornal espanhol Robinho quebrou no começo da noite desta terça-feira o silêncio com os jornalistas brasileiros. Tudo por conta de uma entrevista que ele concedeu ao jornal espanhol AS sobre sua transferência para o Real Madrid e que repercutiu mal no Santos. Depois do treino e de conversar um bom tempo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador chegou tenso à área reservada às entrevistas e comentou que "as notícias que estão saindo não são verdade", disse ele, completando: "fui gentil com o repórter, falei com ele pelo telefone e ele publicou coisas que não são verdadeiras". O jogador tinha sido procurado no CT Rei Pelé e recusou a entrevista. O repórter voltou quando ele treinava sozinho e mais uma vez Robinho conseguiu escapar. "Depois, ele me ligou no celular e acabei falando e isso me prejudicou. Ele que falou em propostas, mas eu não disse nada". Revelou que não há qualquer documento assinado por ele ou pelo presidente Marcelo Teixeira. "Não chegou nada, posso garantir". O atacante foi enfático quando os repórteres insistiram nas informações sobre sua saída do Santos: "A hora de ficar ou sair do Santos sou eu quem decide, não meu procurador". Durante toda a entrevista, Robinho demonstrava tensão e, ao final, escondia o choro. "Não desejo para ninguém essa situação, de ficar longe da pessoa que mais amo e não poder fazer o que mais gosto, que é jogar futebol". Disse que gostaria muito de estar jogando, "nesse momento que meus companheiros precisam de mim", mas revelou que não tem cabeça para isso. "É o que mais quero, mas fico pensando a todo momento em minha mãe". Não dispensa, porém, os treinos. "Dá para espairecer um pouco e para manter minha forma física porque só Deus sabe essa situação vai acabar. Espero que seja o mais breve possível".