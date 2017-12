Robinho deve dar uma coletiva nesta 3ª A assessoria de imprensa do Santos informou no início da noite desta segunda-feira, que Robinho vai dar uma entrevista à imprensa, amanhã, às 11h, no centro de imprensa da Vila Belmiro. Ele está dispensado de qualquer atividade até que o problema envolvendo a sua mãe esteja superado. Isso significa que mesmo que a Polícia resolva o caso entre amanhã e quarta-feira, ele está descartado para reforçar o time misto que quarta-feira, às 21h50, na Vila Belmiro, vai precisar derrotar a Liga Deportiva Universitária, do Equador, para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Há comentários de pessoas próximas a Robinho de que ele não tem conseguido dormir, o que torna improvável o seu aproveitamento até diante do Goiás, domingo à tarde, em Presidente Prudente, mesmo que o problema seja superado brevemente, como promete a Polícia. Aparentemente, os jogadores superaram o impacto inicial que sofreram com a informação do seqüestro da mãe de Robinho. Enquanto corriam em volta dos campos do CT, em grupos de quatro, o clima não era de tristeza. A maioria conversava normalmente e até ria. A explicação de alguns é que uma das especialidades de Luxemburgo é saber lidar bem com o emocional dos jogadores e que ele pediu ao grupo para procurar esquecer o drama do companheiro com o trabalho. "Foi a pior noite desde o início da minha carreira", disse o volante Preto Casagrande, hoje à tarde. "Praticamente não consegui dormir de sábado para domingo e ainda fico lembrando o momento em que ele estava no hall do hotel, com o olhar triste, indo embora". Ricardinho disse que não havia nenhuma orientação para os jogadores não falarem sobre o problema de Robinho. "Mas devemos usar a inteligência e não gostaria de comentar esse assunto", esquivou-se, lembrando que o atacante é muito importante, mas que não foi devido a sua ausência que o time não derrotou o Criciúma. "Nossa equipe trabalha coletivamente", concluiu.