Robinho deve ficar novamente de fora Na grande decisão do campeonato, Robinho deve ficar, mais uma vez, de fora. A chance de ele jogar contra o Vasco, domingo, em São José do Rio Preto, é mínima. Isso só aconteceria se a mãe do atacante, dona Marina, fosse libertada. Mas os seqüestradores não fazem menção de fazer isso tão cedo. A família teme, inclusive, que os bandidos usem o Natal e o réveillon para chantegeá-los emocionalmente e exigir um valor ainda maior de resgate - por questões de segurança, a família pede para que a quantia não seja divulgada. O grande número de boatos na imprensa, aliás, estaria até prejudicando as negociações. Por isso, Robinho não se sente preparado psicologicamente para atuar numa partida. E ainda mais num jogo que pode dar o título brasileiro para o Santos. O técnico Vanderlei Luxemburgo e os demais jogadores do time respeitam a posição de Robinho e, solidários, prometem dedicar o possível título ao atacante. "Ele não tem a menor condição de jogar. Até treina, brinca com os demais colegas. Mas a cabecinha dele está toda preocupada com esse seqüestro", diz o empresário do atacante, Wagner Ribeiro. "Por isso, ele nem vai para Rio Preto". Ficará em seu apartamento em Santos, ao lado do pai, Gilvan, e do empresário, domingo, na hora do jogo. Eles assistirão à partida contra o Vasco pela tevê, assim como já havia acontecido nos outros cinco jogos do Santos em que o atacante esteve de fora por conta do seqüestro de dona Marina. Sobre as negociações com o futebol europeu, Wagner Ribeiro jura que não há nenhuma novidade. "Ninguém está pensando nisso agora. Só pensamos no retorno da dona Marina". O empresário garante que nem contatos informais por telefone têm sido feitos. "Na Europa, todos estão cientes do que está se passando com o Robinho. Por isso, respeitam o momento que ele está passando", diz Ribeiro. "As negociações estão paradas agora, mas não há nada que as impeça de serem retomadas assim que a dona Marina for libertada". Geração de Ouro - Robinho é um dos seis remanescentes do título brasileiro de 2002. Além dele, outros quatro podem deixar o clube no final do ano. Só para o atacante William, por enquanto, não há propostas. Já Elano, André Luís, Léo e até Júlio Sérgio, hoje terceiro reserva para a posição de goleiro, têm ofertas para sair. O meia e o zagueiro têm boas propostas do futebol europeu. Já o lateral e o goleiro receberam ofertas de outros times do Brasil. A saída deles resultaria no fim de uma geração que devolveu o Santos ao topo das tabelas e encantou o Brasil com um "futebol moleque". Publicamente, Robinho, Elano, André Luís, Léo e Júlio Sérgio afirmam que gostariam de ficar no Santos, clube que os projetou, para tentarem novamente o título da Libertadores, que já bateu na trave em 2003, quando o time ficou com o vice-campeonato. Mas pelo menos três desses cinco devem sair. Elano, André Luís e Júlio Sérgio são os que têm mais chances de abandonar o barco. Léo, com ofertas de Cruzeiro e São Paulo, jura amor ao Santos, mas também pode sair. E Robinho, pretendido por alguns dos maiores clubes do mundo (Real Madrid, Chelsea...), também acha que já está na hora de ir para a Europa. Essa decisão tomou força depois que sua mãe foi seqüestrada. Dupla - Elano e André Luís também estão decididos a irem para a Europa. O meia recebeu ofertas de dois clubes espanhóis: o Betis e o Atlético de Madrid. De casamento marcado para a próxima terça-feira, ele até falou para outros jogadores que passará a lua-de-mel na Espanha. Já André Luís deve assinar com o Benfica, clube que já conta com três outros ex-santistas: Argel, Alcides e Paulo Almeida. As negociações estão avançadas e André Luís deve ir para Portugal em janeiro. O goleiro Júlio Sérgio, por sua vez, está cansado da reserva e deve pedir para sair. Seu contrato expira no final do ano e o que não lhe falta são ofertas de outros clubes do Brasil, como o Internacional. Júlio foi titular durante a maior parte da campanha do título de 2002, mas se machucou na reta final daquele torneio. Ele caiu em desgraça com Vanderlei Luxemburgo por não ter defendido um chute de longe do colombiano Valentierra, do Once Caldas, que resultou na desclassificação do Santos nas quartas-de-final da Libertadores deste ano.