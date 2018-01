Robinho deve jogar contra o Danúbio Alívio na Vila Belmiro: o atacante Robinho deverá jogar quinta-feira contra o uruguaio Danúbio, pela Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o médico Antônio Taira e o fisioterapeuta Charles Fonseca comentaram a situação do atleta, que deixou o campo domingo com dores lombares, e acreditam que ele estará em campo sem problemas. "O quadro não preocupa e o tratamento vai dar certo", disse Fonseca otimista com a recuperação do jogador. Antônio Taira preferiu não garantir o retorno de Robinho, que fez ressonância magnética à tarde, acompanhado pelo médico Carlos Braga, mas não esconde o otimismo: "O Robinho é um jogador que raramente se contunde e quando isso acontece se recupera rapidamente", disse Taira. Ele comentou que o atacante fez um movimento muito brusco e acabou se contundindo na região lombar durante o jogo contra o São Caetano. Robinho está fazendo tratamento fisioterápico intensivo, três vezes ao dia. Segundo o fisioterapeuta Charles Fonseca, que assumiu sexta-feira a função de reformular o departamento, o atleta já vinha sentindo dores nessa região há um ano. "Ele já sentia desconforto e a situação se agravou na partida". Ele mesmo está cuidando da recuperação do atacante e acredita que ele jogará quinta-feira sem problemas.