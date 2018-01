Robinho: dia 24 é a data limite Wagner Ribeiro, empresário do atacante Robinho, declarou à agência Efe que no dia 24 chegará a Madri para acertar os últimos detalhes da contratação do atacante pela equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo. Após a eliminação do Santos na Libertadores nesta quarta-feira à noite, o futuro do jogador está cada vez mais próximo do Real Madrid. "O Robinho está muito triste pela eliminação. A Copa Libertadores é a Liga dos Campeões da Europa e ele queria ganhá-la este ano, mas agora está focado na Copa Confederações com o Brasil. Até que termine não quer pensar em outra coisa", afirmou Ribeiro. Ainda segundo o procurador de Robinho, os contatos entre o Real Madrid e o presidente santista Marcelo Teixeira serão retomados nos próximos dias. Ribeiro embarcará à Alemanha no dia 22 para reunir-se com Robinho e mantê-lo informado sobre o andamento das negociações, algo que também fará Juan Figger, outro empresário do atacante.