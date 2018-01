Robinho diz estar preparado para pressão O atacante Robinho garante estar preparado para enfrentar a pressão da torcida colombiana na partida de logo mais às 21h40, entre Santos e Independiente, em Medellin, no segundo e decisivo confronto entre as equipes pelas semifinais da Libertadores. Os 52 mil ingressos foram vendidos e expectativa é de muita tensão no Estádio Atanásio Girardot, em Medellin. . "A pressão da torcida vai ser grande, mas já jogamos várias vezes, nesse ano fora de casa e com um público bem, maior e conseguimos sair de campo com um bom resultado", afirma o jogador. Como venceu o primeiro jogo, na Vila, por 1 a 0, o Santos joga pelo empate. Uma vitória do Independiente por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O Santos é a única equipe invicta na Libertadores. Em 11 jogos disputados, venceu seis e empatou cinco. Tem o melhor ataque com 26 gols e o principal artilheiro, o atacante Ricardo Oliveira, com nove gols. Oliveira, aliás, é a principal dúvida do técnico Emerson Leão. O atacante se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e, embora tenha viajado para a Colômbia, sua presença na partida ainda não está confirmada. Ele irá realizar um novo teste para avaliar suas condições de jogo. Se for vetado, Fabiano entra no lugar. Assim, a equipe que deve começar a partida com Fábio Costa; Reginaldo Araújo, Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Fabiano (Ricardo Oliveira). O time do Independiante também está escalado pelo técnico Víctor Luna. Terá Gonzalez; Calle, Baloy, Perea e Roberto Carlos; Muñoz, Restrepo, Jaramillo e Molina; Montoya e Serna. A partida será dirigida pelo árbitro peruano Gilberto Hidalgo.