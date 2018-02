Robinho diz que pode ficar no Santos Pelé fez o pedido na noite de quinta-feira, durante o jogo da Libertadores na Vila Belmiro: "Espero que ele (Robinho) faça o ?pé de meia? dele aqui, da mesma maneira que eu joguei no Santos minha vida toda." E Robinho, como um súdito, se mostrou disposto a atender o Rei. "Acho que dá para jogar a vida toda aqui no Santos. Só tenho que continuar trabalhando. Espero continuar aqui, ainda tenho que dar muitos títulos para essa torcida. Quero continuar aqui por muito tempo", avisou Robinho nesta sexta-feira. Porém, não será tão simples assim atender o apelo de Pelé. O prório Robinho sabe disso. A sua permanência na Vila Belmiro depende dos esforços do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Enquanto o dirigente busca recursos financeiros para bancar o negócio, rotineiramente aparece alguém ligado à cúpula do Real Madrid garantindo a contratação do atacante santista. Enquanto isso, Robinho tenta se concentrar na disputa dentro de campo. Ele ainda não está totalmente recuperado da lesão nas costas. Ao final da partida de quinta-feira contra o Danubio, o atacante mais uma vez deixou o gramado reclamando de dores. Iniciou um tratamento imediatamente e continuará convivendo com as compressas de gelo até domingo, quando o Santos faz o clássico com o Palmeiras, no Palestra Itália.