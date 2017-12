Robinho diz que Real vencerá o Barça O atacante Robinho deixou a cautela de lado e afirmou nesta sexta-feira que o Real Madrid vai ganhar o clássico de amanhã contra o Barcelona, no principal confronto da rodada de final de semana do Campeonato Espanhol. "Vamos ganhar o Barcelona. Estamos bem preparados e vamos entrar para este jogo para dar essa grande alegria à nossa torcida", disse o atacante do Real. Robinho deverá ser titular na partida de amanhã, no Santiago Bernabeu, assim como o meio-campista Guti, que ainda não se recuperou plenamente de uma lesão muscular mas deve jogar. Guti disse hoje, ao sair da clínica Ruber, onde realizou exames para avaliar a extensão de uma contratura muscular que, "se fosse outra partida", não iria atuar. "Quando senti a dor hoje de manhã, fiquei pessimista. Tinha certeza de que não iria atuar contra o Barcelona. Agora, após os exames, estou confiante que posso jogar", afirmou. "Se fosse outra partida, não forçaria e descansaria para ajudar na recuperação, mas, diante do Barcelona, é uma partida que todos querem jogar. Vale a pena arriscar". O técnico Vanderlei Luxemburgo teve uma outra boa notícia. O meia David, que ontem deixou o treino reclamando de dores nas costas, garantiu hoje estar recuperado e vai para o jogo.