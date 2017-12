Robinho é apresentado com festa no Real Robinho já pôde sentir um pouco do calor da fanática torcida do Real Madrid. Depois de desembarcar na capital espanhola no início da manhã (horário local), o atacante passou por exames médicos e, no início da tarde, foi apresentado oficialmente como novo galáctico da equipe. Na cerimônia, no salão nobre do estádio Santiago Bernabeu, estavam o presidente do clube, Florentino Pérez, e o maior jogador da história do Real Madrid e presidente de honra, Alfredo Di Stéfano. ?Estou muito contente de vir para o Real Madrid. Quero agradecer a todos pela recepção que tive?, disse Robinho, em entrevista coletiva logo após receber a camisa 10 das mãos de Di Stéfano. Após falar com os jornalistas, o brasileiro foi para o gramado e recepcionado por cerca de 5 mil torcedores presentes, que fizeram muita festa com os toques de bola de Robinho. Sobre as suas famosas pedaladas, o atacante disse que já aprendeu com Ronaldo, seu novo companheiro de time, que na Espanha terá que fazer muitas ?bicicletas?.