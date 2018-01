Robinho é convocado para a seleção A dupla de jovens talentos do Santos, enfim, está na seleção brasileira. O meia Diego havia sido convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira na última terça-feira. E o atacante Robinho foi chamado nesta sexta para substituir Rivaldo, cortado após sentir uma contusão durante o treino do Milan. Os dois irão estrear com a camisa do Brasil no amistoso do dia 30, contra o México, em Guadalajara. O corte de Rivaldo foi o terceiro feito por Parreira para o amistoso contra o México. Antes dele, o goleiro Marcos havia sido dispensado na quinta-feira por causa de um ?princípio de bronquite? e o lateral Cafu sofreu contusão muscular.