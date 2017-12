Robinho é convocado para a Sub-23 Preterido pelo técnico da seleção brasileira principal, Carlos Alberto Parreira, o atacante Robinho, do Santos, foi convocado hoje pelo treinador da seleção sub-23, Ricardo Gomes para a fase de treinos que a equipe realizará durante a paralisação do Campeonato Brasileiro, entre os dias 10 e 19 de novembro, por causa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Neste período, o time olímpico deve disputar dois amistosos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve confirmar amanhã os adversários e as datas dos confrontos. Além de Robinho, Ricardo Gomes convocou outros 20 jogadores sendo mais três do Santos: o zagueiro Alex, o volante Paulo Almeida e o meia Elano. Somente outra equipe paulista teve um atleta selecionado: o São Caetano. O escolhido foi o atacante Marcinho. Ricardo Gomes também chamou jogadores que estão se destacando no Campeonato Brasileiro, independentemente das campanhas de seus times. É o caso do zagueiro Rodolfo e do meia Carlos Alberto, ambos Fluminense. O clube carioca luta para fugir da zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro, líder da competição não foi esquecido. Teve quatro jogadores convocados. São eles: o goleiro Gomes, o zagueiro Edu Dracena, o lateral-direito Maicon e o volante Wendel. Dos ?estrangeiros?, Ricardo Gomes requisitou os volantes Eduardo Costa, do Bordeaux (França), Fábio Rochemback, do Sporting (Portugal) e Thiago Motta, do Barcelona (Espanha); Maxwell, do Ajax (Holanda); e o atacante Nenê, do Mallorca (Espanha). Lista dos convocados: Gomes (Cruzeiro), Adriano (Grêmio), Rodolfo (Fluminense), Edu Dracena (Cruzeiro), Maxwell (Ajax), Alex (Santos), Juninho (Vitória), Maicon (Cruzeiro), Paulo Almeida (Santos), Fábio Rochemback (Sporting), Thiago Motta (Barcelona), Eduardo Costa (Bordeaux), Wendel (Cruzeiro), Elano (Santos), Carlos Alberto (Fluminense), Paulinho (Atlético-MG), Marcel (Coritiba), Marcinho (São Caetano), Robinho (Santos), Nenê (Mallorca) e Nilmar (Internacional).