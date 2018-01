Robinho e Diego dão show em Salvador Que baita jogo! A Fonte Nova nesta quarta-feira presenciou um espetáculo como há muito não se via. O maior número de gols deste Campeonato Brasileiro. Onze gols, show de Robinho e Diego e dois times no ataque por noventa minutos. O Santos fez 7 a 4, venceu, convenceu e agora, com fôlego extra, vai brigar pela primeira colocação. Faltam oito rodadas, 24 pontos para serem disputados, e a diferença para o líder Cruzeiro, que perdeu para o Inter por 1 a 0, caiu para apenas seis pontos. Robinho calou quem contesta seu talento. O jovem atacante arcou com o peso de ser, para os santistas e outros órfãos de Pelé, a suposta reedição do maior jogador de futebol de todos os tempos. Exageros à parte, Robinho brilhou como verdadeiro craque. Dois belos gols; o primeiro, digno de qualquer antologia, deu passes para outros dois gols, bola no travessão, pedalada... só não fez chover. O Bahia, vale o registro, ajudou e muito no brilho da partida. Jogando em casa, os baianos não apelaram em momento algum para a violência. Deixaram jogar e jogaram. Tanto que o primeiro gol foi deles. Depois de chuveirinho de Preto da direita, Didi bateu ?mal? na bola, ela subiu demais, mas entrou: 1 a 0. Vendo Robinho correr o campo todo, se desmarcar, buscar jogo, os outros atletas do Santos se motivaram e foram buscar sabe-se lá de onde fôlego para correr até o último minuto da partida. Aos 13, Robinho (que não sabe chutar, lembram disso?) acertou um ?sem-pulo?, perfeito, um golaço de fora da área, empatando o jogo. Começava então o show. Léo, dois minutos depois, recebeu passe de Robinho e virou para os santistas ? não perca a conta: 2 a 1. Didi empatou aos 23, Robinho colocou o Santos de novo na frente aos 27 e Cícero aos 37 empatou pela terceira vez. O Bahia voltou melhor no segundo tempo e fez o quarto com Preto, de falta, após falha de Fábio Costa (4 a 3). O Santos não se intimidou e partiu para cima. Pobre goleiro Emerson, levaria mais quatro gols. Diego fez logo dois seguidos: aos 17 e aos 20 minutos. William marcou de cabeça aos 34 e Fabiano, de pênalti, fechou o placar. O time da Baixada ?mandou? no segundo tempo. Fez 7 e se cansou de perder gols. O Cruzeiro que se cuide.