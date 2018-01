Robinho e Diego ganham pontos na estréia Diego e Robinho não serão titulares na partida desta noite contra o México - deverão entrar no segundo tempo -, mas já ganharam pontos no conceito do técnico Carlos Alberto Parreira e começam a aparecer com boas chances de serem utilizados durante as eliminatórias para a Copa da Alemanha. O treinador ficou satisfeito com o grau de maturidade que os jovens apresentaram nesses dois dias de convívio, apesar de ainda serem "molecões" fora de campo. O amistoso no México tem vital importância para que os jogadores do Santos convençam Parreira de que já estão prontos para vestir a camisa brasileira. Até agora, vêm tendo sucesso, garantiu o comandante. "São dois jovens que foram convocados pela primeira vez e acredito que serão bem úteis num futuro próximo." O comportamento do meia, de 18 anos, e do atacante, de 19, agradou à comissão técnica. Integram a delegação como se já tivessem experiência de muitos anos. E mostraram personalidade ao evitarem os "chavões" sempre muito utilizados pelos jogadores no futebol. "Estou feliz de ser convocado, mas quero jogar, quero mostrar que posso defender a seleção", afirmou Diego. "Se entrar, vou dar minhas pedaladas", disse Robinho, referindo-se ao drible que ficou "famoso" após a final do Campeonato Brasileiro, quando o aplicou em cima do corintiano Rogério. O técnico do México, o argentino Ricardo Lavolpe, declarou, nesta terça-feira, estar preocupado com a presença de Diego. Acredita que o atleta, por ser jovem e estar estreando na seleção, possa ser decisivo no amistoso, caso entre no segundo tempo. "É um jogador de muita técnica." Sempre juntos - Amigos inseparáveis. Nem na seleção Robinho e Diego ficam distantes um do outro. Estão no mesmo quarto e descem juntos para tomar café, almoçar e jantar. A rotina é a mesma do Santos, com uma exceção: o videogame. Durante a curta passagem pelo México, os dois abriram mão da interminável disputa que fazem no futebol do videogame durante as concentrações. É que não levaram o aparelho. Parreira e Zagallo não escondem o entusiasmo com a nova dupla. Zagallo, supersticioso, tem motivos de sobra para mostrar otimismo. Foi justamente em Guadalajara, em 1970, que ele e Parreira começaram uma parceria vitoriosa. Calouros na seleção, Robinho e Diego foram ?obrigados? pelos companheiros, durante o almoço desta terça-feira, a discursarem. Só que não conseguiam falar, pois eram interrompidos a todo momento. ?Eles queriam que eu pagasse um mico, mas não vou pagar. Vim aqui para jogar futebol?, disse, Robinho, bem-humorado.