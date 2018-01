Robinho é dúvida contra o Danúbio Robinho pode desfalcar o Santos no jogo contra o Danúbio, do Uruguai, pela Libertadores da América, quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. De acordo com o técnico Oswaldo de Oliveira, o atacante foi substituído no segundo tempo do jogo deste domingo em razão de uma lombalgia e vai depender de um teste para saber se terá condições de atuar na quinta-feira. "A condição Robinho inspira cuidados, tanto que está sendo submetido a um severo tratamento, iniciado neste domingo, com acompanhamento do fisioterapeuta. Temos que esperar para ver como o jogador reage ao tratamento", disse o técnico na coletiva de imprensa, após a vitória por 3 a 2 contra o São Caetano, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro. Quanto ao fato de Robinho não ter repetido a grande atuação da partida diante do Rio Branco, Oswaldo, considerou normal. "Não houve show do Robinho porque ele é um ser humano. Com Pelé também era assim. Os adversários prestavam a atenção na sua maneira de jogar e passavam a marcá-lo de maneira diferente e isso dificulta muito. Além disso, há dias em que as coisas não saem como a gente pretende." Embora tenha observado que o time falhou nos lances de bola parada, o que tem sido mais treinado ultimamente, Oswaldo elogiou o futebol santista: "Sabíamos das dificuldades que iríamos enfrentar, contra um time de marcação forte, mas mesmo assim fizemos três gols e criamos uma série de oportunidades. Foi um bom saldo", concluiu o treinador.