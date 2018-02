Robinho é indicado a prêmio da Fifa Nem bem chegou à Europa - fez sua estréia no Real Madrid no dia 28 de agosto - e o atacante Robinho já foi indicado ao prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2005, que será entregue no dia 19 de dezembro em Zurique. Ele é um dos sete jogadores brasileiros indicados na eleição, ao lado de Ronaldo (Real), Ronaldinho Gaúcho (Barcelona), Kaká (Milan), Adriano (Inter de Milão), Cafu (Milan) e Roberto Carlos (Real). Além deles, há ainda o brasileiro naturalizado portugês Deco, do Barcelona. O colégio eleitoral é formado por técnicos e capitães de seleções dos cinco continentes. Eles terão até a metade de novembro para votar. Em seguida, já computados os pontos, a Fifa anunciará quem são os três finalistas. E o prêmio será entregue no dia 19 de dezembro em Zurique, na Suíça. Os eleitores não podem votar em ninguém de sua seleção. Assim, Carlos Alberto Parreira e Cafu não podem escolher ninguém do Brasil. Cada um vota em três jogadores e a pontuação é a seguinte: indicação para o primeiro lugar vale três pontos, para o segundo vale dois e para o terceiro vale um. Ronaldinho Gaúcho é o dono da coroa ? venceu ano passado, deixando para trás o francês Henry e o ucraniano Shevchenko. E tudo indica que o prêmio deste ano ficará novamente com um brasileiro. Os principais favoritos são o próprio Ronaldinho Gaúcho (eleito o melhor atacante da última Liga dos Campeões), Kaká (eleito o melhor meia da mesma competição) e Adriano (artilheiro e melhor jogador da Copa das Confederações). O meia inglês Gerrard, do Liverpool, ganhou o prêmio de melhor jogador da última Liga dos Campeões por ter brilhado na final contra o Milan, mas não tem cacife para enfrentar os jogadores brasileiros. Veja a lista completa dos indicados (por ordem alfabética): Adriano (BRA/Inter Milán) Ballack (ALE/Bayer Munich) Beckham (ING/Real Madrid) Buffon (ITA/Juventus) Cafú (BRA/Milan) Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) Deco (POR/Barcelona) Drogba (Costa do Marfim/Chelsea) Essien (GHA/Chelsea) Eto´o (CAM/Barcelona) Gerrard (ING/Liverpool) Henry (FRA/Arsenal) Ibrahimovic (SUE/Juventus) Kaká (BRA/Milan) Lampard (ING/Chelsea) Maldini (ITA/Milan) Nedved (CHE/Juventus) Nesta (ITA/Milan) Okocha (NIG/Bolton) Raúl (ESP/Real Madrid) Riquelme (ARG/Villarreal) Robben (HOL/Chelsea) Roberto Carlos (BRA/Real Madrid) Robinho (BRA/Real Madrid) Ronaldinho (BRA/Barcelona) Ronaldo (BRA/Real Madrid) Rooney (ING/Manchester United) Shevchenko (UCR/Milan) Van Nistelrooy (HOL/Manchester United) Zidane (FRA/Real Madrid).