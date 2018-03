Robinho é relacionado e pode estrear pelo Atlético-MG na temporada em clássico

O atacante Robinho deve, enfim, fazer a sua estreia na temporada pelo Atlético Mineiro. Recuperado de contusão e após treinar normalmente durante parte da semana, o jogador foi relacionado para jogar o clássico contra o América-MG neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Convocado para o amistoso entre as seleções do Brasil e da Colômbia, disputado em 25 de janeiro, no estádio do Engenhão, no Rio, o atacante sofreu uma fratura na costela durante o jogo. Assim, perdeu as primeiras partidas do Atlético Mineiro na temporada.

Mas, embora tenha sido relacionado neste sábado, Robinho não foi confirmado como titular para domingo. É possível, assim, que fique como opção para o segundo tempo. Sem o atacante, o técnico Roger Machado já testou inúmeras opções para o setor ofensivo.

Se Robinho está de volta, o Atlético segue com alguns importantes desfalques como o goleiro Victor, o zagueiro Erazo, o volante Lucas Cândido e o atacante Luan.

Confira os 23 jogadores relacionados no Atlético Mineiro:

Goleiros - Giovanni e Uilson;

Laterais - Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Leonan;

Zagueiros - Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel;

Meio-campistas - Rafael Carioca, Yago, Ralph, Elias, Cazares, Otero e Maicosuel;

Atacantes - Fred, Robinho, Rafael Moura, Clayton e Hyuri.