Robinho e Roberto Carlos no Pacaembu Robinho e Roberto Carlos desembarcaram de férias nesta quinta-feira no Brasil e anunciaram que na segunda-feira já estarão em campo novamente. Os dois confirmaram presença num amistoso beneficente que será realizado no Pacaembu. Os jogadores do Real chegaram ao Brasil no mesmo vôo em que estavam Edmilson, do Barcelona e Renato, do Sevilha A partida deverá contar com as presenças de vários ex-jogadores e atletas ainda em atividade. A renda será revertida a instituições de assistência.