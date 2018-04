Robinho e Ronaldinho são elogiados pela imprensa espanhola

As atuações dos brasileiros Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, e Robinho, do Real Madrid, na rodada do meio de semana do Campeonato Espanhol foram destaque na imprensa esportiva do país. Os jornais Mundo Deportivo e Sport abrem suas edições com o empate do Barcelona fora de casa contra o Valladolid em 1 a 1, e destacam a atuação do meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, autor do gol da equipe catalã, e as críticas do técnico do Barça, Frank Rijkaard, que afirmou que "faltou sacrifício e jogo coletivo" ao time. "Empatite" (empatizinho) é a manchete do Mundo Deportivo, que publica que "o Barcelona segue sem convencer no Campeonato Espanhol, e empata pela terceira vez fora de casa", com um "golaço de Ronaldinho Gaúcho". Já o jornal As traz uma entrevista com o atacante Robinho, em ótima fase no Real Madrid. O brasileiro elogia a atuação da equipe na goleada sobre o Valencia por 5 a 1 fora de casa na quarta-feira, e afirma que a equipe foi "uma máquina".