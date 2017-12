Robinho encanta imprensa espanhola A maioria dos jornais esportivos espanhóis reflete nesta segunda-feira em suas páginas a grande sensação causada por Robinho, em sua estréia pelo Real Madrid, domingo, no estádio Ramón de Carranza e no qual o Real ganhou por 2 a 1. A imprensa de Madri o transforma em seu tema principal, levando imagens de sua atuação a ocupar várias páginas. Assim, Marca abre com a exclamação: "Ótimo!" e assegura que "Robinho deixou todos com a boca aberta em 24 minutos". O jornal aponta o brasileiro como fundamental no resultado final da partida: "Entrou com um Real Madrid perdido, deu uma pedalada, construiu a jogada do gol decisivo e, sobretudo deu alegria à equipe", publica. ?As? se mostra ainda mais eufórico e, sobre uma foto de página inteira de Robinho abraçando Ronaldo e Raúl coloca a seguinte manchete: "E Deus criou Robinho", e acrescenta que o brasileiro foi o salvador da equipe: "apresentação genial do craque, que entrou aos 20m do segundo tempo e salvou um Real que se afundava". O capitão da seleção francesa, Zinedine Zidane, não poupou elogios a Robinho. ?Ele é fenomenal. Vai explodir. Faz coisas extraordinárias para a usa idade. Diria que é um jogador excepcional. É muito habilidoso. É impressionante ver o que faz com a bola?, analisa.