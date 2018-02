Robinho entra no intervalo e ajuda Real Madrid a vencer O Real Madrid sofreu para vencer, em casa, neste domingo, o Gimnàstic por 2 a 0. O destaque da partida, válida pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, foi o atacante brasileiro Robinho, que entrou no segundo tempo, marcou o primeiro gol dos anfitriões e participou do segundo. Com o resultado, o Real Madrid assume a quarta colocação do torneio com 48 pontos, enquanto o Gimnàstic permanece em penúltimo lugar, com 20. Logo aos seis minutos da partida o Zagueiro Navas, do Gimnàstic, recebeu cartão vermelho por falta no atacante holandês Rudd Van Nistelrooy e deixou o caminho aberto para o Real Madrid. Mas a equipe merengue apresentou um futebol muito ruim e não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais e foi para o intervalo amargando um 0 a 0. O time recebeu uma enorme vai a dos torcedores que estavam no Santiago Bernabeu. No segundo tempo, o técnico Fabio Capello colocou Robinho em campo no lugar de Cassano e o Real ganhou mais volume de jogo. E atacante brasileiro abriu o placar. Aos 11 minutos Nistelrooy recebeu um ótimo passe de Raúl dentro da área, mas errou o chute. A bola encontrou Robinho livre na pequena área, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O gol animou o time de Madrid, que começou a sufocar o Gimnàstic, mas esbarrava na ansiedade para ampliar o placar. Aos 27 minutos quase o Real sofreu o castigo. Rubén Castro recebeu ótimo cruzamento dentro da área, driblou Fabio Cannavaro e bateu colocado. A bola passou muito perto do gol de Casillas. Aos 36 o Real Madrid conseguiu ampliar. Robinho deu um belo toque de cobertura para Salgado que, dentro da área, tenta cruzar e conta com a ajuda do zagueiro David García, que faz contra. Depois do gol, os anfitriões administraram o resultado até o árbitro encerrar a partida. Outros jogos deste domingo: La Coruña 1 x 0 Getafe, Espanyol 1 x 1 Levante, Villarreal 1 x 1 Real Sociedad e Zaragoza 1 x 0 Atletico Madrid.