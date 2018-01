Robinho escalado para jogo de domingo Robinho está escalado para o jogo contra o Juventude, neste domingo, na Vila Belmiro. O técnico Gallo confirmou isso na tarde desta terça-feira, depois que o presidente Marcelo Teixeira vetou a participação do craque no jogo beneficente de Figo. O atacante e o lateral-esquerdo Léo chegarão ao Brasil na madrugada de sexta-feira e treinarão à tarde. "Vou conversar com os dois para encontrar a melhor maneira de trabalho para que eles estejam em forma para jogar domingo". Gallo concordou com o veto da participação no amistoso na Europa, "até porque estamos no meio de uma competição importante como o Brasileiro". Admite que a viagem vai ser cansativa, mas não abre mão de contar com os dois jogadores, especialmente com Robinho. O treinador teve uma reunião com Teixeira e com o vice Norberto Moreira da Silva e mais uma vez recebeu a confirmação de que atacante não vai sair. "O presidente está muito centrado, muito consciente de que nenhuma negociação vai ocorrer". O técnico espera o Robinho de sempre no jogo contra o Juventude e nem acredita ainda que o jogador tenha dito que não joga mais pelo Santos. "Não ouvi da boca dele e quando não se houve a pessoa falando, fica difícil de acreditar". Ele acredita que o jogador precisa ter equilíbrio para acertar sua situação da melhor maneira possível. "A palavra do presidente é de que ele vai ficar e o Robinho é um jogador de cabeça boa e tenho certeza de que ele virá e jogará da melhor maneira possível". Acha também que a torcida deve receber o atleta "como o grande craque que ele é, um dos melhores jogadores do mundo". Time - Gallo acredita que o lateral-direito Paulo César terá condições de jogar no domingo. Ele voltou a sentir dores na coxa, no mesmo local da contusão que o tirou um mês dos campos e temeu que o problema havia voltado. "Isso não aconteceu. Ele sentiu uma dor muito forte e vai ter de conviver com ela por mais uns 15 dias", disse o treinador, que aguarda avaliação médica na sexta-feira para saber se terá mesmo condições de contar com o atleta.