Robinho espera brilhar de novo no Morumbi O reencontro com o Morumbi promete. Toda vez que o Santos joga no estádio do São Paulo o menino costuma aprontar das duas. Da última vez, Robinho liquidou o Corinthians praticamente sozinho na final do Campeonato Brasileiro de 2002. Até hoje as emissoras de tevê repetem a imagem das oito pedaladas em cima de Rogério no lance que abriu o caminho para a conquista do título inédito. Nem o próprio Robinho sabe explicar o que acontece quando o jogo é no Morumbi. "Sei lá, tudo costuma der certo. Acho que é o campo bom, o astral do estádio lotado. Espero que a história se repita mais uma vez". Leia mais no Jornal da Tarde