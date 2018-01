Robinho espera estar numa noite iluminada A Toyota Libertadores da América tornou Robinho mais conhecido no exterior, mas ele planeja se destacar mais ainda, "agora que o Santos precisa de mim na reta final". O atacante admite que, depois do brilhante começo, deu "uma sumida", atribuindo o relaxamento ao fato de seu time, naquela época, estar classificado. "Agora é diferente, os jogos são decisivos e procuro dar o máximo de mim porque não pode haver vacilo". Ele marcou o gol da vitória contra o Nacional, que classificou o time para a semifinal da Libertadores e acha que seu futebol, que encantou no ano passado, está de volta. "Espero estar numa noite iluminada para que possa dar minhas pedaladas e, mais do que isso, fazer gols". Havendo oportunidade, ele vai dar suas pedaladas amanhã. "Tem que existir o momento certo para a pedalada, para que a jogada tenha seqüência". Por isso, procura não abusar dessas jogadas que levam o torcedor ao delírio. "Nosso futebol é solidário e, por isso, dá certo", lembra. Hoje, ele não participou do treinamento por causa de dores no tornozelo. "No clássico contra o São Paulo, dei um carrinho e o Alexandre caiu em cima do meu tornozelo sem querer; dói um pouco mas nada que me impeça de jogar". Robinho espera um jogo difícil, lembrando que o Independiente desclassificou o Grêmio. "Vai ser um jogo complicado, pois eles deverão marcar muito forte e têm uma saída rápida para o ataque". Diego concorda: "respeitamos o adversário por ele estar na semifinal, será uma partida jogada de igual para igual porque eles também têm jogadores habilidosos, mas isso também nos favorece porque poderemos jogar o futebol que estamos acostumados".