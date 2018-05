Robinho espera ficar no Manchester City por '5 ou 10 anos'

O atacante brasileiro Robinho, do Manchester City, negou hoje que tenha planos de deixar a equipe inglesa, após os insistentes rumores de uma contratação pelo Barcelona, e expressou seu desejo de continuar no clube inglês por "cinco ou dez anos".

"Estou muito feliz aqui. Acho que ficarei aqui cinco anos ou dez anos, não sei. Minha família está muito feliz. Os torcedores gostam de mim e eu gosto deles", disse, em declarações à BBC.

O atacante, que chegou ao City procedente do Real Madrid em agosto de 2008, disse que está aproveitando a experiência de atuar no Inglês e expressou sua confiança em se recuperar, após a lesão no tornozelo que o impediu de competir com regularidade com a equipe do técnico Mark Hughes.

"Aproveito jogando no futebol inglês. É muito bonito. Em cada partida que jogo, me sinto mais confortável. Espero continuar jogando futebol na Inglaterra durante muito tempo", disse.

As informações sobre uma possível transferência ao Barça saíram nos últimos meses na imprensa inglesa, que inclusive citou que o brasileiro gostaria de ir para a Espanha, embora o jogador tenha negado estar buscando uma saída do City.

Sobre os recentes bons resultados do clube inglês, Robinho disse que é preciso aproveitar esta sequência para continuar crescendo como equipe, e lembrou que "ainda restam muitos jogos até o final" e que o objetivo do City é ser campeão.

"Terminar entre os quatro primeiros não seria mau, mas vamos lutar pelo título até o final. Acho que o moral da equipe está melhorando", disse.