Robinho espera ser titular na seleção Menos de 24 horas depois de dar um show em sua estréia pelo Real Madrid, o atacante Robinho chegou hoje pela manhã ao Rio, a fim de se apresentar nesta terça-feira à seleção brasileira, com disposição para ganhar a posição de titular na equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira, ao menos na partida de domingo, contra o Chile. Como Ronaldinho Gaúcho está suspenso por um jogo, Robinho sabe que uma vaga está em aberto do meio para a frente do time. Ele chegou a comentar a possibilidade de ser escalado em companhia de Ronaldo e Adriano. "Acho que esse ataque funcionaria muito bem. Treinando as coisas ficam ainda mais fáceis", disse. O ex-jogador do Santos destacou, porém, que a atribuição de escalar a equipe é de Parreira. Sobre seu primeiro jogo com a camisa do Real Madrid, por apenas alguns minutos contra o Cádiz, afirmou que se sentiu à vontade. "Foi um bom começo do Real Madrid. Não só porque joguei, mas porque o time venceu." Ele acredita que seu rendimento deve melhorar aos poucos, a partir do entrosamento com seus colegas e com a adaptação ao futebol espanhol. De acordo com Robinho, o Real tem tudo para se sobressair na temporada. "A equipe tem de estar bastante unida. Todos juntos podem fazer o Real maior ainda, que é o que todos querem." Robinho desembarcou cedo no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Antes de seguir de táxi para o Aeroporto Santos Dumont, de onde viajaria para São Paulo, ele falou de sua expectativa pelo jogo do Brasil, contra o Chile, em Brasília, partida que pode garantir a presença da seleção pentacampeã mundial na Copa de 2006. "É sempre bom estar na seleção, espero jogar bem e ajudar o time a obter mais uma vitória."