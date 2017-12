Robinho está em paz com a torcida Depois do jogo desta quinta-feira, Robinho tem uma certeza: seu lugar está garantido na história do Santos e no coração dos santistas. Com o gol e com os lances individuais durante a partida, ele voltou a levantar a torcida, afastando de vez o fantasma que o preocupava desde que começou o impasse sobre sua transferência para o Real Madrid: de ter passado de maior ídolo desde os tempos de Pelé para um vilão. Robinho não sabia qual seria a reação da torcida nesse reencontro. Ficou sensibilizado com a faixa erguida por torcedores, que dizia "Robinho você está em nossos corações! Sempre". Tanto que, ao marcar o gol, atravessou todo o campo para comemorar com esses santistas. "Era uma faixa bonita, fiquei feliz", comentou. Felizes também ficaram os torcedores que levaram a faixa. Um deles, João Gonçalves, comentou que foi emocionante. "Ele sempre comemora com a Torcida Jovem e desta vez foi com a gente e veio agradecer". Sobre a saída do ídolo, tem uma opinião formada: "espero que ele seja muito feliz no Real Madrid." Terminado o primeiro tempo, Robinho jogou a camisa para os torcedores, sem imaginar que isso iria provocar um tumulto. Houve a disputa pelo "troféu" entre membros da Torcida Jovem. A Polícia Militar interveio com fortes golpes de cassetete para separar os torcedores e um deles conseguiu escapar subindo alguns lances da arquibancada e segurando a calça e a camisa igual a que ele vestia, com o número sete nas costas. Segundo o tenente Antonelli, a polícia entrou em ação quando pessoas da Torcida Jovem foram tirar a camisa de quem havia conseguido pegá-la e negou o uso de violência. "Nossa atuação foi elogiada pelos torcedores por acabar rapidamente com o conflito", comentou. Robinho estava satisfeito em jogar novamente na Vila Belmiro e não sabia ainda quantos jogos teria pela frente com a camisa do Santos, se dois ou três. "Fiquei contente com o gol, mas infeliz porque o time empatou", disse ele. Sobre sua relação com os torcedores, comentou que fez de tudo para que eles saíssem contentes da Vila Belmiro, "mas infelizmente não ganhamos e agora não adianta lamentar. Merecíamos a vitória e agora temos de trabalhar para vencer o próximo jogo". Ao deixar o campo, Robinho repetiu que está indo para o Real Madrid, "mas se tiver que voltar para o Brasil, com certeza irei jogar no Santos". Ávalos deixou o campo abatido com o gol contra marcado no último minuto de jogo. "Tentei tirar, mas a bola acabou entrando", disse ele. "Quase não erramos durante a partida, mas esse lance estragou todo nosso trabalho". Ricardinho também lamentou: "fazer o quê? Era para termos vencido e acabamos cedendo o empate". Segundo ele, o time estava lento na saída de bola e sem opções.