Robinho está "encantado" com Madri O atacante brasileiro Robinho - que estreou neste domingo no Real - está "encantado" com sua nova vida em Madri, revelou nesta segunda-feira à Efe, o empresário do jogador, Wagner Ribeiro. De acordo com o agente, nos próximos dias Robinho espera encontrar uma casa na cidade. "Tanto Robinho como seus pais estão muito contentes em Madri. São conscientes de que esta cidade é muito segura, limpa e bonita. Estão contentes e aclimados apesar de estarem aqui há pouco tempo", afirmou. Por enquanto Robinho está instalado em um hotel ?Os pais dele estão procurando uma casa. Acreditamos que nos próximos dias encontrarão uma que lhes agrade", finalizou o empresário. Após o jogo contra o Cádiz - quando foi muito elogiado pela imprensa espanhola - Robinho embarcou para o Rio de Janeiro com Ronaldo, Roberto Carlos e Júlio Baptista para se juntar à seleção brasileira que no domingo enfrenta o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele chegou ao Brasil pela manhã.