Robinho estreia, mas amarga primeira derrota na Turquia com o Sivasspor

A estreia pelo Sivasspor não aconteceu como Robinho esperava. Neste domingo, o brasileiro saiu do banco para vestir a camisa do clube em campo pela primeira vez, mas amargou uma derrota para o Yeni Malatyaspor, por 1 a 0, fora de casa. Adem Buyuk, de pênalti, definiu o resultado pela 19.ª rodada do Campeonato Turco.

+Robinho assina por um ano e meio com Sivasspor e celebra chegada à Turquia

Robinho foi apresentado como novo reforço do Sivasspor na última terça-feira. Depois de seu contrato com o Atlético-MG terminar no fim da temporada passada, o jogador chegou a negociar com clubes brasileiros, mas aceitou a proposta do time turco e assinou por um ano e meio.

Mesmo com o pouco tempo de treinamento, Robinho foi relacionado para o duelo deste domingo. Com a partida empatada, o técnico Samet Aybaba lançou o brasileiro a campo aos 28 minutos, na vaga de Mert Yandas. Mas, aos 32, Buyuk aproveitou a chance em cobrança de pênalti e definiu o resultado.

O resultado fez o Sivasspor estacionar nos 27 pontos, na oitava colocação, distante de uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O clube turco volta a campo pelo Campeonato Nacional no próximo domingo, quando recebe o Galatasaray, novamente com Robinho como opção.