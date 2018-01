Robinho evita falar sobre seu futuro Depois de dizer na quarta-feira que sua transferência para o Real Madrid era uma ?questão de horas?, Robinho recuou nesta sexta - mesmo porque, o Santos recusou a proposta feita pelo clube espanhol. Em Nuremberg, na Alemanha, o atacante treinou com a seleção brasileira e disse apenas que agora não é o momento de falar sobre o futuro de sua carreira. "Por enquanto, meus pensamentos não estão nisso, mas na seleção e neste torneio", disse Robinho, quando perguntado sobre a sua possível ida para o Real Madrid. Neste sábado, ele será o titular do Brasil na semifinal da Copa das Confederações, contra a Alemanha, na cidade de Nuremberg. Sobre o assunto, Robinho se limitou a dizer que é uma honra ter um time tão importante como o Real Madrid interessado em sua contratação. Ele não admite publicamente, mas quer ir para o Real agora. O problema será conseguir a liberação no Santos, que detém 60% dos direitos do jogador e não está disposto a vendê-lo antes da Copa do Mundo de 2006 - 30% pertence ao próprio Robinho e os outros 10% são do empresário Wagner Ribeiro.