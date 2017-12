Robinho fala: quer a imprensa longe Pela primeira vez desde que teve a mãe sequestrada, no sábado à noite, o atacante Robinho falou com os jornalistas, nesta terça-feira pela manhã. E falou pouco. Num pronunciamento de menos de um minuto, na sede do Santos, na Vila Belmiro, o jogador evitou informações sobre o andamento das investigações. Ao invés disso, fez um apelo à imprensa. Quer que os jornalistas deixem as imediações de sua casa e evitem procurar parentes e pessoas mais próximas da família para especular sobre o assunto. Apesar de falar muito rapidamente, o jogador negou as teses de extorsão e vingança, que chegaram a ser discutidas por alguns jornais de São Paulo. Robinho agradeceu as manifestações de apoio de que vem recebendo e reiterou o desejo de manter a imprensa longe de sua casa. ?Primeiro eu queria agradecer pelas cartas e mensagens positivas que tenho recebido. A solidariedade dos atletas do Santos e de outros atletas. Mas eu queria pedir calma à imprensa. Vocês (jornalistas) ficam o tempo todo me filmando; ficam perto da minha casa e isso não é legal. Além disso, ficam dando informações erradas. Já ouvi falar em extorsão, vingança. Isso não é verdade. Eu espero que vocês possam parar com isso, porque neste momento, minha família precisa de tranquilidade?, disse o jogador, que deixou a sala em seguida. POLÍCIA FORA: O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, assumiu a entrevista a partir daí. Ele reiterou o pedido de Robinho e disse que a imprensa, ao invés de ajudar, está atrapalhando. ?Em nenhum momento queremos cercear a liberdade da imprensa, mas da forma como as informações estão sendo divulgadas, estão sendo prejudiciais às investigações?, disse o dirigente. ?Eu queria pedir para que vocês saíssem do local (as imediações do prédio onde mora o jogador) . Não é por estar alí, que vocês vão ter informações sobre o caso. Eu prometo que assim que a gente tiver novidades, vocês serão os primeiros a saber?, acrescentou. Teixeira disse ainda que a família ?não quer envolvimento da polícia? no caso e que ?os devidos contatos (dos seqüestradores) ainda estão sendo aguardados?. A mãe de Robinho, Marina da Silva Souza, de 43 anos, foi seqüestrada no sábado à noite, no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, quando preparava uma festa. Segundo testemunhas contaram à polícia, dois indivíduos invadiram a casa e levaram Marina. O Departamento de Polícia Judiciária do Interior, informou ontem que as investigações correm sob segredo de justiça.