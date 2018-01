Robinho falta a treino da manhã O atacante Robinho frustrou mais uma vez a expectativa da diretoria do Santos e do técnico Alexandre Gallo e não apareceu para os treinos da manhã desta quinta-feira como era esperado. Ontem à tarde ele conversou com o técnico e foi comunicado que deveria aparecer no treino das 10 horas de hoje. Robinho não disse nem sim nem não, mas a resposta foi dada hoje, quando decidiu não comparecer ao Centro de Treinamento onde a equipe se prepara para a partida de domingo, contra o Goiás em Goiânia, pela 11ª do Campeonato Brasileiro.